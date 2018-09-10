В Куйтунском районе обрушилась стена школы села Уян

Куйтунский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Уян Куйтунского района 11 сентября обрушилась стена перехода, соединявшего два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба спасателей.

К месту происшествия направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате разрушения одной поддерживающей колонны, произошло проседание плит перекрытия.

По информации администрации учебного заведения, эта часть здания признана аварийной с декабря 2009 года. С тех пор она не использовалась и была закрыта для доступа, территория вокруг перехода была огорожена. Учебный процесс приостановлен, дети распущены по домам, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

В настоящее время администрацией района решается вопрос о переносе занятий в здание социально-культурного центра и в здание администрации населённого пункта.