|Происшествия в Иркутской области
|23.05.2020
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В Куйтунском районе опрокинулся трактор, пострадала женщина-пассажир
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Куйтунский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 31-летняя местная жительница.
Полицейскими установлено, что на автодороге Барлук — Куйтун 62-летний водитель трактора превысил скорость и допустил опрокидывание транспортного средства. В этот момент в кабине находилась женщина, которая получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения скоростного режима, призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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