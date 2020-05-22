В Куйтунском районе опрокинулся трактор, пострадала женщина-пассажир

Куйтунский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 31-летняя местная жительница.

Полицейскими установлено, что на автодороге Барлук — Куйтун 62-летний водитель трактора превысил скорость и допустил опрокидывание транспортного средства. В этот момент в кабине находилась женщина, которая получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения скоростного режима, призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.