|Происшествия
|17.06.2019
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В лесах Бурятии упал самолет Ан-2 – вертолет «Ангары» Ми-8 вылетел на помощь
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Бурятия, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» с экипажем и спасательной группой «Регионального координационного центра поиска и спасения» вылетел на поиски и эвакуировал пилотов самолета Ан-2, потерпевшего аварию в Бурятии.
Как
Совершить посадку на вертолете не представлялось возможным: самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу. Спасательная группа по специальной системе десантирования спустилась к самолету. Оба летчика самолета Ан-2 остались живы после грубой посадки.
Спасатели подготовили площадку для посадки вертолета Ми-8. На следующее утро, 10 июня, вертолет авиакомпании «Ангара» забрал пострадавших и спасателей и доставил в Иркутск.
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