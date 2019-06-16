В лесах Бурятии упал самолет Ан-2 – вертолет «Ангары» Ми-8 вылетел на помощь

Бурятия, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» с экипажем и спасательной группой «Регионального координационного центра поиска и спасения» вылетел на поиски и эвакуировал пилотов самолета Ан-2, потерпевшего аварию в Бурятии.

Как сообщает пресс-служба «Ангары», 9 июня в авиакомпанию поступила срочная информация о том, что самолет Ан-2 хакасской авиакомпании «Феникс», выполнявший обработку от вредителей, перестал выходить на связь в районе предгорья Восточных Саян, недалеко от Кырена. Воздушное судно обнаружили недалеко от населенного пункта Дабады.

Совершить посадку на вертолете не представлялось возможным: самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу. Спасательная группа по специальной системе десантирования спустилась к самолету. Оба летчика самолета Ан-2 остались живы после грубой посадки.

Спасатели подготовили площадку для посадки вертолета Ми-8. На следующее утро, 10 июня, вертолет авиакомпании «Ангара» забрал пострадавших и спасателей и доставил в Иркутск.

СПРАВКА:

Авиакомпания «Ангара» осуществляет авиационные работы на вертолетах Ми-8 по заявкам Сибирского авиационного поисково-спасательного центра. Выполняется круглосуточное дежурство: вертолет и экипаж находятся в постоянной готовности к оперативному вылету.