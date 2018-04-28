В лесах Иркутской области на все майские праздники ждут высокую пожароопасность

Иркутская область, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В лесах Иркутской области с 29 апреля до 2 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ведомство настоятельно рекомендует ограничить пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории региона.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101. Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99.