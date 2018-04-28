ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Происшествия
29.04.2018

В лесах Иркутской области на все майские праздники ждут высокую пожароопасность

Иркутская область, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В лесах Иркутской области с 29 апреля до 2 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ведомство настоятельно рекомендует ограничить пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории региона.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101. Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске