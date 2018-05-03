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03.05.2018

В лесах Иркутской области с 4 по 6 мая ожидают высокую и чрезвычайную пожароопасность

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В западных, северных, местами южных районах Иркутской области с 4 по 6 мая будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным синоптиков, 4 мая по области ожидается северо-западный ветер до 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах местами до 18-23 м/с, дождь, мокрый снег. В горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Между тем, напомним, в Иркутской области, по официальным данным, растёт площадь лесных пожаров. К 11 часам  3 мая в Иркутской области было зарегистрировано три действующих и пять локализованных лесных пожаров на общей площади более 640 гектаров. При этом на 19:00 2 мая огнём было охвачено 257 гектаров территории.

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