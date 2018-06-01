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04.06.2018

В лесах Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар на 15 гектарах

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 4 июня в Приангарье действует один лесной пожар на площади 15 га в Тайшетском районе, еще один пожар на 70 га локализован.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на данные Иркутскавиалесоохраны, за минувшие выходные на землях лесного фонда в регионе ликвидировано 15 пожаров на общей площади 372 га, покрытых лесом, и 344 не лесных гектара. В воскресенье, 3 июня, потушено шесть возгораний на площади 120 га, покрытых лесом, и 174 га не лесной территории: по одному пожару в Иркутском, Нижнеудинском, Чунском, Тулунском, Братском и Усть-Илимском районах.

В локализованном состоянии находится один очаг площадью 70 га в военном лесничестве на территории Усть-Илимского района.

В тушении пожаров 3 июня были задействованы 101 сотрудник лесной охраны, 17 мобилизованных граждан, 42 единицы наземной техники и три вертолета Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли пять самолетов Ан-2 и пять легкомоторных самолетов в небе над всеми районами, где установились высокие классы пожароопасности.

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