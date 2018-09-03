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04.09.2018

В лесах Приангарья вновь возник пожар

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За минувшие сутки, 3 сентября, на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрирован и локализован один новый лесной пожар.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, очаг находится в Иркутском районе в пяти километрах от поселка Большая Речка. Огонь остановлен на площади в один гектар. В тушении этого возгорания задействовано 10 пожарных-десантников, двое лесников и три единицы техники.

Кроме того, ликвидирован лесной пожар, обнаруженный 2 сентября на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Он охватывал площадь 0,9 га в Слюдянском районе недалеко от поселка Порт Байкал. Его тушили восемь лесников с помощью двух единиц наземной техники.

Накануне авиапатрулирование осуществлял один легкомоторный самолет. Он пробыл в воздухе три с половиной часа.

Чрезвычайны – пятый класс – пожарной опасности в лесах был зафиксирован 3 сентября в Казачинско-Ленском районе. Высокий – четвертый класс – в Киренском и Балаганском районах. Третий класс – в Катангском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Братском, Жигаловском, Качугском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Заларинском, Черемховском районах, а также частично в Иркутском районе.

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