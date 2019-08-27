В лесу Куйтунского района пропал пенсионер

Куйтунский район, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Константин Кузнецов 1954 года рождения отправился в леса Куйтунского района за ягодами и пропал без вести.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, его сейчас разыскивают. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры и неравнодушные жители.

ПРИМЕТЫ:

На вид 65 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Отсутствует мизинец на правой руке, есть шрам на подбородке, отсутствует большинство зубов (осталось два), верхняя часть ушей оттопырена.

КОНТАКТЫ:

Людей, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 8 (39536) 5-14-08, 02 либо 102 (112) с мобильного.

Полиция напоминает о необходимости полной готовности к походам. Только с начала года в лесах заблудились 23 человека, трое из которых до сих пор не найдены.