В Листвянском лесничестве поймали браконьера с карабином

Иркутский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госинспекторы «Заповедного Прибайкалья» задержали браконьера в Листвянском лесничестве. При себе у мужчины были нарезной карабин «Вепрь» и боеприпасы к нему. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Охотника обнаружили 12 января во время патрулирования территории.

– При помощи снегохода госинспекторы смогли оперативно найти охотника, который шел пешком. Задержанный не успел добыть зверя. На него был оформлен протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории. За это правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, – рассказал заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по оперативной работе Евгений Рыжов.

Карабин инспекторы у браконьера изъяли и передали его в ближайшее отделение полиции для вынесения соответствующего правового решения. Отметим, что в Прибайкальском национальном парке и других территориях «Заповедного Прибайкалья» запрещены нахождение с оружием и охота. Посещение территории допускается только при получении специального разрешения.

Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» на постоянной основе проводит оперативные выезды на все подведомственные территории учреждения. С начала года госинспекторы оформили семь протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания на территории и ведение охоты.