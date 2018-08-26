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27.08.2018

В лобовом столкновении электровозов в Иркутске обошлось без погибших

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - При лобовом столкновении двух электровозов на станции Иркутск-Сортировочный пострадал машинист одного из локомотивов. Он получил тупую травму живота, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Установлено, что ДТП произошло при проведении маневровых работ. Машинист, пострадавший при  этом, был госпитализирован. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Напомним, электровозы столкнулись вечером 25 августа.

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