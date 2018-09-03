В МЧС говорят о снижении смертельных случаев на воде в Приангарье

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за купальный сезон 2018 года на воде погибли 90 человек, включая восемь детей. Это заметно ниже прошлогодних итогов, когда утонули 104 человека, из которых 24 ребенка, сообщил на пресс-конференции 4 сентября главный госинспектор Приангарья по маломерным судам Дмитрий Миронов.

По его словам, в лидерах по происшествиям на воде – Иркутск, а также Усольский, Иркутский и Братский районы. При этом, подчеркнул госинспектор, в областном центре количество смертельных случаев снизилось вдвое.

– Причины происшествий традиционны – это купание в необорудованных местах. Зачастую взрослые погибают, будучи нетрезвыми, а дети – когда остаются без присмотра, – отметил Дмитрий Миронов. – При этом в 2018 году мы отмечаем рост числа происшествий, связанных с маломерными судами, которые не подлежат регистрации в ГИМС – это гребные лодки и небольшие моторки с маломощными двигателями. Таких случаев зарегистрировали 12, погибли восемь человек, как судоводителей, так и пассажиров.

Между тем, по словам госинспектора, на поднадзорных объектах – пляжах и базах для стоянок маломерных судов – не было зарегистрировано ни одного смертельного случая на воде. Напомним, в этом году работали только два официальных пляжа – Якоби в Иркутске и Еловский пруд в Ангарске, и еще 10 – в детских лагерях отдыха. Сарайский пляж на Ольхоне так и не был оборудован, как и традиционные зоны для купания в Осинском, Братском и Иркутском районах.