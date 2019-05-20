В МЧС назвали причину лесного пожара в районе Большого Голоустного

Иркутский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Лесной пожар у посёлка Большое Голоустное Иркутского района, действовавший с 7 по 12 мая, распространился от кострища, обложенного камнями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Первичный очаг возгорания инспекторы установили во время осмотра территории и опроса очевидцев. Они установили, что пожар начался в районе 101 км Голоустненского тракта по правую сторону от дороги. При порывистом ветре более 18 м/с пожар начал распространяться в сторону посёлка Большого Голоустного. Огонь, уничтожив строения на территории расположенной рядом неэксплуатируемой турбазы «Шантуевский мост», перешёл на территорию Прибайкальского лесничества.

– По факту лесного пожара была проведена проверка. При обследовании береговой линии реки Голоустная было обнаружено кострище, обложенное камнями. Рядом были найдены обгоревшие консервные банки. Следов лесозаготовки в районе обнаружения пожара нет. От кострища огонь распространился по сухой траве и лесной подстилке в лес. Общая площадь лесного пожара составила более 4 200 га. Охранник турбазы, ставший свидетелем пожара, видел, как пламя перекинулось через русло реки Голоустная, затем загорелись постройки на территории турбазы. Он же сообщил о том, что на берегу реки часто бывают рыбаки. Основная версия причины лесного пожара – непотушенный костёр, – рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Развитию пожара на большую площадь способствовало наличие сухой травы и сильный ветер, тушение осложнялось труднодоступной для техники местностью. Ликвидировать пожар удалось с помощью ранцевых огнетушителей и минерализованной полосы.

Напомним, лесной пожар на территории Голоустненского лесничества был обнаружен 7 мая. Он развивался на площади 5 га на удалении 7 км от населенного пункта Нижний Кочергат. К вечеру того же дня на кромке лесного пожара работали 10 единиц техники: пять автоцистерн, водовозка, две единицы инженерной техники и оперативные автомобили. В тушении были задействованы 45 человек из числа сотрудников МЧС, пожарно-спасательной службы Иркутской области, администрации. На защиту своего населённого пункта вышло и местное население – 14 добровольцев боролись с распространением огня. Министерство лесного комплекса и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» задействовали в тушении 29 работников лесной охраны и 9 единиц техники.

Вечером 7 мая из Большого Голоустного были вывезены жители окраины посёлка, а 8 мая группировка пожарных в районе Большого Голоустного была усилена подразделениями Специализированной пожарно-спасательной части и работниками лесоохраны. Дополнительно к месту пожара были направлены 53 человека и 19 единиц техники. Фронт пожара развивался в восточном направлении от посёлка, проводилась работа по прокладке минерализованной полосы для опережения распространения огня. Лесной пожар удалось локализовать лишь вечером 12 мая, а на следующий день он был полностью ликвидирован.