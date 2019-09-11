В надругательстве над 10-летней ангарчанкой подозревается 15-летний подросток

Ангарск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Им оказался 15-летний подросток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ориентировку на злоумышленника дали 10 сентября. Как говорят в ведомстве, спустя считанные минуты после появления видеоориентировки в дежурную часть полиции Ангарска стали поступать звонки от тех, кто узнал молодого человека. Его задержали утром 11 сентября задержали и доставили в отдел полиции 15-летнего подростка.

Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, девочка опознала подростка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, инцидент произошёл 6 сентября в 19.30 в одном из подъездов дома в 13 микрорайоне Ангарска. По предварительным данным, неизвестный молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего скрылся с места преступления.