|Происшествия
|04.09.2018
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В Нижнеилимском районе без вести пропал 81-летний Дмитрий Замятин
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Нижнеилимский район, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе в начале июля 2018 года без вести пропал 81-летний Дмитрий Замятин. Пенсионер выехал из поселка Речушка в лесной массив в район реки Мамырка и не вернулся.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина ежегодно на несколько дней выбирался в лес для сбора дикоросов, но в этот раз в назначенное время не вернулся, и сейчас о его местонахождении ничего не известно.
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