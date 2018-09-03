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04.09.2018

В Нижнеилимском районе без вести пропал 81-летний Дмитрий Замятин

Нижнеилимский район, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе в начале июля 2018 года без вести пропал 81-летний Дмитрий Замятин. Пенсионер выехал из поселка Речушка в лесной массив в район реки Мамырка и не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина ежегодно на несколько дней выбирался в лес для сбора дикоросов, но в этот раз в назначенное время не вернулся, и сейчас о его местонахождении ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 80 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы седые, имеется залысина, глаза голубые.
  • Особые приметы: нет зубов (носит съемные протезы).
  • Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные брюки, рубашку в черно-белую клетку и резиновые сапоги темного цвета.

КООРДИНАТЫ:

  • Лиц, располагающих сведениями о месте нахождения Дмитрия Замятина, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (39566) 3-02-03 или 8 (3952) 21-64-64.

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