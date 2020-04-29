В Нижнеилимском районе семья попала в больницу из-за взрыва самогонного аппарата

Нижнеилимский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двое взрослых и двое детей оказались в больнице после взрыва самогонного аппарата в одном из домов посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района.

Как сообщает пресс-служба полиции, об инциденте стало известно 29 апреля около 14.00. Пострадавшие, глава семейства, 44-летний мужчина, который получил наиболее серьезные травмы, его супруга, а также дети 10 и 11 лет доставлены в районную больницу Железногорска-Илимского.

– Пострадавшая семья является благополучной и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. По предварительным сведениям, в результате произошедшего инцидента другие жильцы не пострадали, имущественный ущерб третьим лицам не причинён. Сейчас информация об этом проверяется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, взрыв из-за разгерметизации аппарата произошёл в пятикомнатной квартире многоквартирного жилого дома. В помещении, расположенном на первом этаже, выбило окна. Видимых повреждений конструкций дома нет, жители дома в расселении не нуждаются.

Всего в квартире на момент случившегося находились пять человек, в том числе, трое детей. У четверых членов семьи диагностированы ожоги первой и второй степени. Погибших нет.