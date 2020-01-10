В Нижнеилимском районе из загоревшегося дома эвакуировали 28 человек

Нижнеилимский район, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске в ночь на 11 января загорелся жилой дом. Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

Сотрудники нижнеилимского отдела филиала ФГУП «Охрана» во время патрулирования территории около 2.30 заметили, что из окна квартиры на первом этаже двухэтажного жилого дома идёт дым и виден огонь. Старший наряда реагирования Николай Чистов незамедлительно сообщил о происшествии в МЧС, скорую помощь и дежурную часть ОМВД России по Нижнеилимскому району, после чего с напарником Сергеем Дмитриевым приступил к оповещению и эвакуации жильцов дома.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, из квартиры, где был замечен огонь, эвакуировали гражданина 1962 года рождения. Возгорание было ликвидировано. Пострадавшему оказана медицинская помощь, затем он был госпитализирован.