В Нижнеилимском районе мужчина вытолкнул гражданскую жену с балкона пятого этажа

Нижнеилимский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, днём 12 апреля в Железногорске-Илимском обвиняемый вместе с гражданской супругой находились в квартире у знакомого, где все вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина сбросил женщину с балкона пятого этажа.

В настоящее время 32-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Следователями СКР установлены свидетели произошедшего, которые отговаривали мужчину от данного поступка, а впоследствии сами задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.