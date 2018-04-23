В Нижнеилимском районе разбились насмерть мотоциклист с пассажиром

Нижнеилимский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе 21 апреля насмерть разбились 19-летний мотоциклист и его 14-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, водитель мотоцикла «Восход 3М» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Вольво». И мотоциклист, и его пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи на месте ДТП. Установлено, что оба передвигались без мотошлемов, кроме того, водитель не имел права управлять транспортным средством.

В Куйтунском районе 22 апреля 17-летний водитель мопеда совершил наезд на шестилетнюю девочку. После совершения ДТП с места происшествия юноша скрылся и был установлен сотрудниками полиции в тот же день. В результате аварии пешеход с различными повреждениями доставлен в больницу. Водитель не имел водительского удостоверения и придвигался без мотошлема.

Всего с 1 апреля на территории области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта, в результате которых три человека погибли и 10 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей.