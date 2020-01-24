В Нижнеилимском районе сгорела школьная котельная

Нижнеилимский район, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Заморский Нижнеилимского района сгорела котельная – решается вопрос теплоснабжения соцобъектов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожар произошел утром 24 января. Заморский, расположенный в 150 километрах от районного центра, находится под прикрытием добровольной пожарной дружины поселения. К тушению привлекались добровольные пожарные с водовозкой и мотопомпой. На момент прибытия дружины деревянное здание котельной было полностью охвачено огнем. В 6.30 утра пожар был ликвидирован. В результате котельная сгорела на площади 180 квадратных метров.

Сейчас в поселке работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить обстоятельства пожара. Котельная отапливала школу, где обучаются 25 человек, и детсад, который посещают девять детей.

Вопрос об отоплении социально значимых объектов в поселке обсуждался на совещании в администрации Нижнеилимского района. Принято решение перевести школу и детский сад на электропитание. В поселке работает бригада электросетевой компании, задача которой – перевести школу и детсад на электрообогрев. В аварийно-восстановительных работах задействовано шесть человек и три единицы техники.

Учебный процесс в школе и детском саду планируется запустить в понедельник, 27 января.