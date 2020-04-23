В Нижнеилимском районе женщина провалилась под лед

Нижнеилимский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе женщина едва не утонула, провалившись под лед. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, эксперт-криминалист Петр Голос и его коллега из государственной инспекции по маломерным судам Сергей Коноплев спасли ее, рискуя жизнью.

Накануне они проводили осмотр места происшествия в районе поселка Шестаково. Напомним, там под лед провалился мотоцикл, на котором трое мужчин пытались пересечь реку – один из пассажиров утонул.

Возвращаясь по железнодорожному мосту, специалисты заметили вдалеке фигуру человека, идущего по хрупкому льду реки Илимени. Полицейский и спасатель криками попытались остановить его и убедить прекратить дальнейшее движение, однако тот не реагировал на предупреждения и вскоре провалился под лед.

В сложившейся ситуации напарники бросились на помощь. Взяв с собой буксировочный трос и штакетник, они начали осторожно продвигаться навстречу утопающему. Через некоторое время лед начал трескаться, поэтому оставшиеся 250 метров пути им пришлось преодолевать ползком. К этому времени женщина теряла последние силы, ее руки были разрезаны острыми краями льда, за которые она безуспешно пыталась схватиться и выбраться на поверхность.

Добравшись до пострадавшей, Сергей Коноплев сумел закинуть ей веревку и вытащить из ледяной полыньи, а находящийся рядом Петр Голос обеспечивал страховку, помогая постепенно возвращаться к береговой линии.

Когда мужчины и пострадавшая почти добрались до берега, обнаружили, что лед возле него обрушился, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Сопряжения с сушей больше не было. Была полынья – три метра открытой воды, – уточнил Сергей Коноплев.

На помощь им пришли коллеги – капитан полиции Анатолий Горячев и младший сержант полиции Александр Метусов. Они соорудили из обломков бревен настил, по которому мужчины с пострадавшей безопасно дошли до берега. Женщина 1985 года рождения от медицинской помощи отказалась. Ее передали родственникам.