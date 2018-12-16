В Нижнеудинске двое подростков подозреваются в убийстве школьницы

Нижнеудинск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Тело 17-летней Гюнель Дадашовой, пропавшей в Нижнеудинске 6 декабря, обнаружили 14 декабря кустах на острове реки Уда. В убийстве девушки СУ СКР по Иркутской области подозревает двух подростков, сообщает пресс-служба ведомства.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков 15-ти и 17-ти лет. На допросе у следователей они рассказали, что убийство школьницы совершили из корыстных побуждений.

– Обманным путем двое подростков заманили потерпевшую к одному из них домой, где нанесли девушке множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела, – рассказали в следственном комитете. – Следователями СК России назначено проведение судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и генотипоскопической (экспертизы ДНК).

Сейчас подросткам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.