ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Происшествия
07.06.2018

В Нижнеудинске при пожаре погибли два человека

Нижнеудинск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске при пожаре вчера днем, 6 июня, погибли мужчина и женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в пятом часу дня в пожарную охрану поступил звонок от очевидцев, заметивших дым. Прибывшие на место пожарные проникли через охваченную огнём веранду внутрь горящего дома. В ходе тушения на обгоревшей кровати начальник караула обнаружил двоих погибших. Ими оказались 43-летний мужчина и 29-летняя женщина. Еще двое человек – проживающие в доме мужчина и женщина – успели спастись и находились во дворе дома.

Ликвидация пожара продолжалась в течение двух часов. Огнём были уничтожены веранда и кровля дома на площади 42 квадратных метров. Пожарным удалось отстоять строение летней кухни, в которой проживала пожилая родственница хозяев дома. Из их показаний стало очевидно, что погибшими оказались гости. В течение дня они вчетвером распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Периодически курили в доме, оставляя окурки где попало. Случайно проснувшийся хозяин увидел, что горят вещи, огнём уже была охвачена мебель. Он разбудил жену, накинул ей на голову полотенце, защитив от дыма, и вывел её на улицу. Вернуться в дом, чтобы разбудить оставшихся в доме людей, он уже не смог, поскольку пожар быстро развился от притока кислорода. На момент прибытия огнеборцев огнём уже было охвачено всё помещение внутри дома, кровля и веранда.

– Семья, в доме которой произошла трагедия, незадолго до этого была проинструктирована мерам пожарной безопасности в жилье. Однако соседи подтвердили, что проживавшие здесь люди злоупотребляли спиртными напитками, курили в доме и часто попадали в поле зрения полиции. Погибшая женщина, у которой остались двое несовершеннолетних детей, состояла на учёте как социально неблагополучная. Сейчас судмедэксперты устанавливают причину гибели людей, дознаватели работают над подтверждением причины пожара, – рассказал главный государственный инспектор Нижнеудинского района по пожарному надзору Юрий Трунёв.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске