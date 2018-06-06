В Нижнеудинске при пожаре погибли два человека

Нижнеудинск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске при пожаре вчера днем, 6 июня, погибли мужчина и женщина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в пятом часу дня в пожарную охрану поступил звонок от очевидцев, заметивших дым. Прибывшие на место пожарные проникли через охваченную огнём веранду внутрь горящего дома. В ходе тушения на обгоревшей кровати начальник караула обнаружил двоих погибших. Ими оказались 43-летний мужчина и 29-летняя женщина. Еще двое человек – проживающие в доме мужчина и женщина – успели спастись и находились во дворе дома. Ликвидация пожара продолжалась в течение двух часов. Огнём были уничтожены веранда и кровля дома на площади 42 квадратных метров. Пожарным удалось отстоять строение летней кухни, в которой проживала пожилая родственница хозяев дома. Из их показаний стало очевидно, что погибшими оказались гости. В течение дня они вчетвером распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Периодически курили в доме, оставляя окурки где попало. Случайно проснувшийся хозяин увидел, что горят вещи, огнём уже была охвачена мебель. Он разбудил жену, накинул ей на голову полотенце, защитив от дыма, и вывел её на улицу. Вернуться в дом, чтобы разбудить оставшихся в доме людей, он уже не смог, поскольку пожар быстро развился от притока кислорода. На момент прибытия огнеборцев огнём уже было охвачено всё помещение внутри дома, кровля и веранда. – Семья, в доме которой произошла трагедия, незадолго до этого была проинструктирована мерам пожарной безопасности в жилье. Однако соседи подтвердили, что проживавшие здесь люди злоупотребляли спиртными напитками, курили в доме и часто попадали в поле зрения полиции. Погибшая женщина, у которой остались двое несовершеннолетних детей, состояла на учёте как социально неблагополучная. Сейчас судмедэксперты устанавливают причину гибели людей, дознаватели работают над подтверждением причины пожара, – рассказал главный государственный инспектор Нижнеудинского района по пожарному надзору Юрий Трунёв. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мчс

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