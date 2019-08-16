В Нижнеудинске слесарь получил тяжелую травму по вине водителя

Нижнеудинск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске слесарь вагонного ремонтного депо получил тяжелую травму по вине водителя.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мировой судья 76 судебного участка Нижнеудинска вынесен приговор в отношении бывшего водителя ООО «СКА», допустившего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работнику вагонного ремонтного депо Нижнеудинск – АО «ВРК-1».

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки по факту несчастного случая, произошедшего со слесарем по ремонту подвижного состава вагоносборочного производственного участка депо, проведенной Нижнеудинской транспортной прокуратурой.

Выяснилось, что водитель при проезде по территории депо уклонился от разрешенного маршрута движения, утвержденного схемой движения грузового автотранспорта. Во время движения он зацепил автомобилем вагон-платформу, на которой занимался ремонтом потерпевший.

В результате столкновения слесарь получил тяжелую травму.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком в два года.