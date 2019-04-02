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03.04.2019

В Нижнеудинске утром 3 апреля загорелась частная пилорама

Нижнеудинск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Крупный пожар ликвидируют на частной пилораме в Нижнеудинске. Существует угроза распространения огня на расположенные в непосредственной близости сушильные камеры с готовой продукцией.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о возгорании в одном из строений на территории пилорамы поступила в 9:45. К месту пожара были направлены пять пожарно-спасательных расчетов и пожарный поезд.

На момент прибытия огнеборцев горели склад пиломатериалов и пристрой площадью 200 квадратных метров. В условиях сильного ветра, порывами до 18 метров в секунду, огонь быстро распространился по горючим материалам на всю площадь склада.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

– Тушение пожара осложняется плотной застройкой, большой пожарной нагрузкой и сложностью строительных конструкций, обшитых металлопрофилем. Погибших и пострадавших нет. Подробности станут известны позднее, – пояснили в ГУ МЧС.

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