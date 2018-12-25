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26.12.2018

В Нижнеудинском районе группа продавцов марихуаны получила 30 лет на четверых

Нижнеудинский район, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе группе продавцов марихуаны дали 30 лет колонии на четверых.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, изобличили и задержали наркодилеров сотрудники подразделения УНК ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами районного ОВД.

Как установили сыщики, злоумышленники наладили в подпольных условиях производство конопли и сбывали марихуану бесконтактным способом. Через сеть закладок, располагавшихся на территории Нижнеудинска, они реализовывали мелкими партиями зелье наркозависимым.

Для сбора доказательной базы оперативники и следователи провели пять обысков. По местам жительства наркоторговцев обнаружены синтетические наркотики в большом количестве.

По решению Нижнеудинского городского суда наиболее активный участник группы приговорён к 11 годам лишения свободы, его троим подельникам назначено от трех до девяти лет строгого режима.

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