В Нижнеудинском районе мотоцикл столкнулся с фурой, два человека погибли

Нижнеудинский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В ДТП в Нижнеудинском районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла вечером 15 сентября в 1433 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Около поворота в сторону села Вершина столкнулись мотоцикл ИЖ-56 и фура Мерседес-Бенц Актрос. В результате ДТП 46-летний водитель мотоцикла погиб на месте, а 55-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель большегруза не пострадал.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств аварии, по итогам будет дана правовая оценка.