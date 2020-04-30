В Нижнеудинском районе мотоциклист сбил лошадь

Нижнеудинский район, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шеберта Нижнеудинского района пьяный мотоциклист сбил лошадь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, прибывшие на место аварии сотрудники дорожной полиции выяснили, что 26-летний местный житель, управляя мотоциклом «ИЖ Юпитер 5», допустил наезд на перебегавшую дорогу лошадь. В результате происшествия водитель и животное не пострадали.

Выяснилось, что мотоциклист управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены четыре административных протокола, в том числе за отсутствие защитного шлема.