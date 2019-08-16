|Происшествия
|18.08.2019
|
|
В Нижнеудинском районе пенсионер украл телефон у покупателя в магазине одежды
|
Нижнеудинский район, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В кратчайшие сроки сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Нижнеудинскому району установили мужчину, совершившего кражу сотового телефона.
Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеудинскому району обратился 31–летний местный житель с заявлением о том, что у него похитили сотовый телефон, когда он находился в магазине одежды.
Благодаря записям видеонаблюдения сотрудники полиции установили автомобиль, на котором злоумышленник приехал в торговый бутик, после чего выяснили и личность похитителя. Им оказался 68-летний житель города Алзамая Нижнеудинского района.
В данный момент подозреваемый уже дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
По данному факту следователем ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».