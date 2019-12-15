В Нижнеудинском районе под видом строительства дороги хотели вырубить кедр

Нижнеудинский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе под предлогом строительства дороги предприниматель намеревался заготавливать лес. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инспекторы во время проверки установили, что ранее Минлеса Иркутской области незаконно заключили с предпринимателем договор аренды лесного участка. Деляна была предоставлена бизнесмену в аренду на 49 лет для строительства и эксплуатации автомобильной дороги шириной 40 м, протяжённостью более 50 км. При этом какие-либо решения о строительстве дороги уполномоченными органами не принимались.

– В соответствии с действующим законодательством для размещения линейных объектов, в том числе дорог, выбираются нелесные земли либо участки, где произрастают наименее ценные лесные насаждения. В рассматриваемом же случае для строительства дороги были выбраны защитные леса, категории ценные (орехово-промысловые зоны, нерестоохранные полосы лесов), на которых произрастает ценная порода деревьев – кедр, – рассказали в прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, установлено, что на участке уже имеется лесная дорога, позволяющая осуществлять вывозку древесины с других лесных участков. Все этого, говорят в надзорном ведомстве, свидетельствует о том, что целью предоставления в аренду лесного участка явилась заготовка древесины, а не строительство дороги.

Прокуратура обратилась в суд. Арбитражный суд Иркутской области признал договор аренды лесного участка недействительным, обязал предпринимателя вернуть министерству лесного комплекса Иркутской области незаконно предоставленный по договору аренды лесной участок.