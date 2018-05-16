В Нижнеудинском районе пьяный тракторист врезался в грузовик

Нижнеудинский район, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе нетрезвый тракторист въехал в грузовик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожный инцидент произошёл в селе Худоеланское. По предварительной информации в послеобеденное время 33-летний местный житель на тракторе Т-40М не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-Багем, который двигался в том же направлении.

По результатам медицинского освидетельствования предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечён к административной ответственности.

По решению суда ему будет назначено наказание в виде штрафа, а также лишение права управления транспортом на срок до двух лет.