|Происшествия
|06.09.2018
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В Нижнеудинском районе рецидивистка ограбила сельскую учительницу
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Нижнеудинский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Тони Нижнеудинского района по горячим следам поймали домушницу, которая ограбила квартиру педагога местной школы. Она украла у учительницы 11 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, к преступлению оказалась причастна ранее судимая 43-летняя женщина, ведущая маргинальный образ жизни. Следователи выяснили, что злоумышленница, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, взломала входную дверь и проникла в жилище. Часть похищенных денежных средств она успела потратить на приобретение спиртного.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда задержанную поместили под стражу.
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