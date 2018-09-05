ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
06.09.2018

В Нижнеудинском районе рецидивистка ограбила сельскую учительницу

Нижнеудинский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Тони Нижнеудинского района по горячим следам поймали домушницу, которая ограбила квартиру педагога местной школы. Она украла у учительницы 11 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, к преступлению оказалась причастна ранее судимая 43-летняя женщина, ведущая маргинальный образ жизни. Следователи выяснили, что злоумышленница, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, взломала входную дверь и проникла в жилище. Часть похищенных денежных средств она успела потратить на приобретение спиртного.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда задержанную поместили под стражу.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске