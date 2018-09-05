В Нижнеудинском районе рецидивистка ограбила сельскую учительницу

Нижнеудинский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Тони Нижнеудинского района по горячим следам поймали домушницу, которая ограбила квартиру педагога местной школы. Она украла у учительницы 11 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, к преступлению оказалась причастна ранее судимая 43-летняя женщина, ведущая маргинальный образ жизни. Следователи выяснили, что злоумышленница, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, взломала входную дверь и проникла в жилище. Часть похищенных денежных средств она успела потратить на приобретение спиртного.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда задержанную поместили под стражу.