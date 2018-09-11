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11.09.2018

В Нижнеудинске за сутки случилось два пожара в домах с печным отоплением

Нижнеудинск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Неосторожность при растапливании печей в частных домах дважды за сутки стала причиной пожаров, на одном из которых пострадали два человека. Оба инцидента зарегистрировали в Нижнеудинске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 10 сентября в Нижнеудинске около 19:00 на улице 6-й Пятилетки произошел пожар в 4-хквартирном жилом доме барачного типа. Звонивший мужчина сообщил, что при растопке печи использовал горючую жидкость, которая мгновенно воспламенилась. Огонь перекинулся на самого человека и кухонную мебель, а затем распространился по квартире. Хозяева – мужчина и женщина – пытались самостоятельно тушить пламя до приезда пожарных подразделений. В результате мужчина получил ожоги, а женщина – отравление угарным газом.

Прибывшие пожарные эвакуировали пострадавших и ликвидировали возгорание. Соседние квартиры были спасены от огня.

Еще один пожар, произошедший в результате нарушения правил безопасности при топке печи, произошел в Нижнеудинске в тот же день часом ранее. Хозяин отдельно стоящего дома, растопив печь, лег спать. При этом на предтопочном листе остались дрова и мусор, которые загорелись – предположительно, при выпадении из печи угля или из-за брошенной непотушенной спички. Мужчина, проснувшись, обнаружил пожар и покинул горящий дом. В результате жилище обгорело изнутри на площади 48 квадратных метров.

Дознаватели предостерегают жителей Приангарья не использовать при растопке печей в домах легковоспламеняющиеся жидкости, а также не оставлять горючие материалы на предтопочном листе.

В региональном ГУ МЧС отмечают, что число пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей увеличивается с наступлением холодов. Осенне-зимний пожароопасный сезон уже начался. Ежегодно в домах с печным отоплением происходят десятки пожаров. Государственные инспекторы по пожарному надзору призывают владельцев частных домов проявлять осторожность при использовании открытого огня.

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