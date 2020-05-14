В ночь на 14 мая в Боханском районе сгорели склады с зерном

Боханский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 14 мая в селе Хохорск Боханского района произошёл крупный пожар в складских помещениях местного крестьянско-фермерского хозяйства. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в третьем часу ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений полностью горело здание деревянного склада с зерном внутри и кровля второго пустого на тот момент склада. Огонь перекинулся и на рядом стоящий автомобиль КАМАЗ. Пожар, произошедший ночью, был обнаружен поздно, – отметили в ведомстве.

Первыми к месту пожара прибыли 20 человек добровольной пожарной команды Хохорска. Спустя 15 минут прибыл пожарный расчёт 44 пожарно-спасательной части. С открытым огнём пожарным удалось справиться к утру.

В результате пожара были уничтожены склад на площади 720 кв.м. и автомобиль КАМАЗ, 508 тонн зерна, повреждена кровля рядом стоящего склада на площади 50 кв.м.

В настоящее время на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России для установления причины и обстоятельств пожара. Материальный ущерб устанавливается.