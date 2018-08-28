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28.08.2018

В ночь на 28 августа пьяный братчанин насмерть сбил пешехода

Братск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске пьяный водитель Ниссана Цефиро около полуночи 27 августа сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм 57-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Экипаж ДПС задержал пытавшего скрыться от ответственности водителя уже ночью, когда тот направлялся домой пешком.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трагедия случилась на улице Гагарина в Центральном районе Братска. К счастью, обнаружился очевидец ДТП, который указал направление, куда уехал разыскиваемый автомобиль, его марку и регистрационный номер.

В результате был задержан 31-летний братчанин, медосвидетельствование показало, что он пьян. Мужчина был помещен в спецприемник, автомобиль отправили на штрафстоянку.

Между тем было установлено, что в сентябре 2016 года за аналогичное правонарушение этого братчанина уже лишали на год водительских прав. Теперь мужчине вновь придется ответить за оставление места ДТП в административном порядке. Решение о его привлечении к уголовной ответственности ввиду тяжести последствий аварии будет принято в ближайшее время. Бдительного братчанина-очевидца руководство полиции города планирует поощрить.

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