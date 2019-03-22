|Происшествия
|24.03.2019
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В Нукутском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся
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Нукутский район, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нукутском районе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне вечером около 21 часа в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Залари-Жигалово.
На месте выяснилось, что вблизи села Новоленино неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места аварии. В результате инцидента погиб 29-летний мужчина.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, ведут розыск возможных очевидцев и предполагаемого виновника ДТП.
Госавтоинспекция призывает водителя добровольно явиться в отдел внутренних дел для дачи пояснений. Людей, располагающих какими-либо сведениями об инциденте, полиция просит обращаться по телефону (3955) 22-24-96.
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