В Нукутском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

Нукутский район, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нукутском районе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне вечером около 21 часа в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Залари-Жигалово.

На месте выяснилось, что вблизи села Новоленино неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места аварии. В результате инцидента погиб 29-летний мужчина.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, ведут розыск возможных очевидцев и предполагаемого виновника ДТП.

Госавтоинспекция призывает водителя добровольно явиться в отдел внутренних дел для дачи пояснений. Людей, располагающих какими-либо сведениями об инциденте, полиция просит обращаться по телефону (3955) 22-24-96.