|Происшествия
|13.05.2018
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В одном из иркутских садоводств нашли автосервис с нелегалами
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Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в автосервисе садоводства «Союз учителей» работали нелегальные мигранты. Один из них находился в розыске за совершение противоправного деяния. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Кроме того, рядом с автосервисом располагался продовольственный магазин, в котором также работал один иностранец, нарушивший необходимые законные требования пребывания в регионе.
В ближайшее время по этим уроженцам ближнего зарубежья будет решаться вопрос о выдворении с территории России, отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.
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