В одну из ангарских колоний пытались проехать на машине, нашпигованной телефонами

Ангарск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ангарской ИК-7 предотвратили передачу осужденным 13 сотовых телефонов и различных аксессуаров к ним. Запрещенные предметы были обнаружены в автомобиле, который направлялся в автомастерскую учреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, при осмотре машины в лонжеронах были замечены подозрительные заглушки из пенопласта. Водитель пояснил, что использовал их для шумоизоляции. Сняв бампер, сотрудники колонии обнаружили в пустотах за заглушками свертки с телефонами, зарядными устройствами, сим-картами и гарнитурами.

На водителя за попытку передачи запрещенных предметов заключенным составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией обнаруженных телефонов.