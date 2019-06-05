В Ольхонском районе зафиксировали трёхбалльное землетрясение

Ольхонский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 5 июня в нескольких десятках километров от деревни Тырган Ольхонского района произошло землетрясение силой в три балла. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 20.09. Эпицентр находился рядом с устьем реки Анга.

Тырган находится в 7 км к юго-западу от села Еланцы, в полукилометре юго-восточнее региональной автодороги Баяндай-Хужир.