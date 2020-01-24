В Осинском районе будут судить нечистую на руку бухгалтершу

Осинский район, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Осинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из казенных учреждений района, приписавшую себе зарплаты более чем на 120 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 50-летнюю женщину обвиняют в том, что она, по версии следствия, в июле 2019 года воспользовалась тем, что ей вверены для управления и распоряжения денежные средства муниципального казенного учреждения. При расчете себе заработной платы за июль 2019 года, а также отпускных и материальной помощи она приписала себе должностной оклад, в два раза превышающий его фактический размер. Присвоенными деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.