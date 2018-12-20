В Осинском районе под Усть-Алтаном разгерметизировалась газовая скважина, введен режим ЧС

Осинский район, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Недалеко от поселка Усть-Алтан Осинского района разгерметизировалась газовая скважина глубокого бурения на нефть и газ №1 Бильчирская. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Приангарья со ссылкой на начальника управления ГО и ЧС регионального Минимущества Евгения Шевцева.

– Сейчас в Осинском районе введен режим ЧС, он будет действовать до тех пор, пока аварийные работы не завершатся. На месте постоянно проводятся замеры концентрации газа. В настоящий момент превышения нет, средства будут выделены сразу, как только подрядная организация предоставит необходимые расчеты. Предварительно это около 400 тысяч рублей, – сказал Евгений Шевцев.

Эта скважина была пробурена геологами в начале 60-х годов прошлого столетия в целях нефтегазоразведки. После прохождения всех испытаний и выполнения своего назначения в 1964 году скважина была законсервирована.

– Спустя более 50 лет в результате частичного разрушения конструкции скважины произошла утечка природного газа. Осинский район провел весь комплекс мер по обеспечению безопасности населения Усть-Алтана. Сразу приступили к поиску подрядной организации, которая будет проводить работы по заглушке скважины и устранению выхода газа. Таких организаций в России единицы. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет, – подчеркнул Евгений Шевцев.

Отмечается, что сейчас ситуация находится на контроле правительства Иркутской области.

К слову, на заседании КЧС и ПБ 13 декабря был рассмотрен вопрос о выделении денежных средств из резервного фонда регправительства Осинскому району на заключение контракта по проведению аварийных работ. Проработан вопрос о привлечении аттестованного отряда профессионально – спасательного формирования ООО «Юграпромбезопасность».