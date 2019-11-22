Осинский район, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе в ДТП по вине пьяного водителя погиб человек, еще один – пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трагедия произошла на автодороге Оса-Усть-Ордынский в полдень 22 ноября.

36-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» на 91-м километре, недалеко от села Русские Янгуты, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с иномаркой.

В результате аварии 38-летний водитель «Тойоты Королла» от полученных травм скончался на месте. 49-летняя пассажирка, находившаяся в этой же машине, доставлена в медучреждение с различными травмами.

По результатам медицинского освидетельствования у владельца «Тойоты Хайлюкс» установлено состояние алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение.