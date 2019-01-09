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10.01.2019

В первых числах января в селе Олонки Боханского района убили двух человек

Боханский район, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В первых числах января в селе Олонки Боханского района произошло два убийства.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, мотивом в обоих случаях стали неприязненные отношения, в том числе возникшие при совместном распитии спиртных напитков.

Так, 1 января жертвой преступления стал 33-летний мужчина. Он скончался от ножевых ранений, нанесенных товарищем. Подозреваемый, ранее шесть раз судимый, был задержан по горячим следам. 2 января по подозрению в убийстве местного жителя был задержан также неоднократно судимый мужчина. Установлено, что он на почве ссоры нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия. После чего подозреваемый похитил его имущество и скрылся, однако был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками правоохранительных органов.

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