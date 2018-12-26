В подъезде иркутского дома рецидивист ограбил пенсионерку

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пенсионерку ограбили в подъезде ее собственного дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне около шести часов вечера в дежурную часть отдела полиции №8 поступил звонок от 78-летней жительницы дома по улице Мира в Ленинском районе. Пожилая женщина сообщила, что в подъезде неизвестный отнял у нее сумку, в которой находились документы, банковская карта и деньги.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Опросив пенсионерку и попытавшись выяснить приблизительные приметы нападавшего, которые в силу возраста заявительница не запомнила, экипажи ППС и ГИБДД были ориентированы на задержание злоумышленника.

Вскоре на одной из улиц Ленинского района сотрудники полиции заметили похожего по описанию мужчину. При виде стражей порядка, он попытался спешно укрыться среди жилых домов, однако спустя несколько минут был задержан и доставлен в отдел.

Подозреваемым оказался 38-летний житель Иркутска-2, ранее судимый за кражи, грабежи, разбой и мошенничество. Из мест лишения свободы он освободился в августе прошлого года. При личном досмотре полицейские обнаружили у него похищенные сбережения иркутянки.

По этому факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж.

Женщина поблагодарила правоохранителей за слаженную работу и возвращенные деньги, так необходимые в преддверии новогодних праздников, и пожелала полицейским спокойных служебных будней.