В подъезде многоквартирного дома в Бурятии нашли брошенного младенца

Бурятия, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В подъезде одного из домов Северобайкальска в Бурятии был обнаружен брошенный младенец.

Соответствующую информацию рано утром в понедельник, 11 марта, предоставили сотрудники МВД республики, сообщают « Аргументы недели ».

Утром 9 марта ребенка в подъезде многоквартирного дома нашла женщина. Она незамедлительно вызвала полицию и бригаду «скорой помощи».

Как сообщает сегодня РИА «Новости», малыш был доставлен в медицинское учреждение. Данных о его состоянии пока не поступало. Сотрудники полиции в настоящий момент активно ищут мать ребенка и устанавливают, по какой причине она бросила младенца одного.