В Приангарье 10 мая зафиксировали два новых лесных пожара

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 11:00 10 мая в Иркутской области зарегистрировано два новых лесных пожара на общей площади 3,1 га – по одному очагу в Качугском и Тулунском районах. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Между тем, за минувшие сутки, 9 мая, на землях лесного фонда в Приангарье ликвидировано шесть возгораний на общей площади 33,9 га, покрытых лесом, и 78 не лесных гектаров. Два очага – в Заларинском районе, по одному – в Иркутском, Качугском, Братском и Нижнеудинском районах.

В тушении лесных пожаров 9 мая были задействованы 72 работника лесхозов, 16 мобилизованных граждан, 20 единиц наземной техники. Авиапатрулирование в небе над Качугским районом осуществлял самолет Як-18, налет составил 3 часа 10 минут.