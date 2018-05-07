ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
07.05.2018

В Приангарье 5-6 мая за нарушение особого противопожарного режима оштрафовали 35 человек

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие выходные, 5 и 6 мая, на территории Иркутской области межведомственными группами задержаны и оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности 35 человек, из них 11 – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, несмотря на катастрофические последствия, которые повлекли за собой в прошлом году действия отдельных жителей Прибайкалья, люди продолжают жечь костры, в том числе мангалы, в условиях сильного ветра. Нарушители привлечены к административной ответственности за сжигание мусора, сухостоя на приусадебных участках и за палы прошлогодней травы на полях, что могло привести как к лесным пожарам, так и к пожарам в населенных пунктах.

Кроме того, выставленные пожарные посты на въездах в лесные массивы и патрульные группы в выходные дни выдворили из леса 88 человек. На въезде в лес развернули обратно 57 автомобилей. Всего в области выставлено 95 постов по ограничению доступа населения в леса.

Напомним, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением третьего-пятого классов пожарной опасности запрещено посещать лес, за нарушение этих требований – штраф.

КООРДИНАТЫ:

  • Информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить на телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99.
  • При обнаружении лесного пожара сообщать на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны: 8-800-100-94-00.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске