|Происшествия
|07.05.2018
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В Приангарье 5-6 мая за нарушение особого противопожарного режима оштрафовали 35 человек
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Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие выходные, 5 и 6 мая, на территории Иркутской области межведомственными группами задержаны и оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности 35 человек, из них 11 – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, несмотря на катастрофические последствия, которые повлекли за собой в прошлом году действия отдельных жителей Прибайкалья, люди продолжают жечь костры, в том числе мангалы, в условиях сильного ветра. Нарушители привлечены к административной ответственности за сжигание мусора, сухостоя на приусадебных участках и за палы прошлогодней травы на полях, что могло привести как к лесным пожарам, так и к пожарам в населенных пунктах.
Кроме того, выставленные пожарные посты на въездах в лесные массивы и патрульные группы в выходные дни выдворили из леса 88 человек. На въезде в лес развернули обратно 57 автомобилей. Всего в области выставлено 95 постов по ограничению доступа населения в леса.
Напомним, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением третьего-пятого классов пожарной опасности запрещено посещать лес, за нарушение этих требований – штраф.
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