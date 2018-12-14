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14.12.2018

В Приангарье банда наркоторговцев отправится в колонию строгого режима

Вихоревка, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье банда из пяти наркоторговцев из Вихоревки отправится в колонию строгого режима.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, задержанию группы подозреваемых в сбыте наркотиков растительного происхождения предшествовала скрупулёзная работа сыщиков. Предварительно сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков была получена оперативная информация о том, что местные жители, используя средства телефонной связи, автомобили, осуществляют сбыт наркотиков посредством закладок в разных районах Вихоревки.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось задокументировать и пресечь наркобизнес.

В ходе обысков изъят ряд вещественных доказательств, подтверждающих противоправные цели подозреваемых, в числе которых имелись наркотические средства, более 130 сим-карт, десятки мобильных телефонов и другой цифровой техники.

Правоохранителями в рамках уголовного дела проведены многочисленные опознания, очные ставки, допросы. В результате дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228 УК РФ – незаконное производство или сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой лиц, было передано в суд для решения по существу.

Братский районный суд признал мужчин виновными. Всем соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от пяти до шести лет колонии строгого режима.

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