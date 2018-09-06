В Приангарье глава группы криминальных банкиров незаконно обналичил 3,5 миллиарда рублей

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье глава группы криминальных банкиров сядет почти на три года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, собранные оперативные материалы, а также комплекс доказательств, полученных следственными органами, позволили доказать вину участников организованной группы, длительное время занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Как уточняют в пресс-службе Ангарского городского суда, 63-летний лидер группировки признан виновным в совершении преступления предусмотренного, пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, а также в совершении 15 преступлений по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование юридического лица. Ему назначено наказание в виде двух лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 800 тысяч и 3, 5 млн рублей. Он был взят под стражу в зале суда. Пятерым соучастникам преступления в возрасте от 27 до 34 лет назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет до 2,5 лет условно с испытательным сроком три года. Также им назначено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Суд постановил конфисковать деньги подсудимых, на которые в ходе следствия был наложен арест. Как поясняют в ГУ МВД, противоправная деятельность так называемых криминальных банкиров пресечена в июне 2017 года. Во время следственных действий изъята документация, свыше 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны, почти 200 банковских карт, иные предметы и документы. Итогом расследования стало установление суммы обналиченных денежных средств в размере почти 3,5 млрд рублей и преступного дохода на сумму порядка 105 млн рублей, который согласно законодательству, подлежит возмещению в бюджет Российской Федерации. В тесном взаимодействии с налоговыми органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя. Кроме этого, уголовной ответственности подлежат еще 11 лиц, которые за вознаграждение выступали в качестве учредителей фирм-однодневок. По каждому из таких фактов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ и предусматривающего ответственность в виде штрафа от 100 до 400 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до двух лет. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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