В Приангарье горит 70 гектаров леса

Иркутская область, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 20 мая в Иркутской области зарегистрирован один пожар. Он охватывает 70 га земель лесного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны. Больше всего лесных пожаров сейчас зарегистрировано в Забайкальском крае, а наибольшая площадь лесов охвачена огнем в Амурской области. Приангарье сегодня делит пятое место в стране по площади лесных пожаров со Свердловской областью.