|Происшествия
|20.05.2018
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В Приангарье горит 70 гектаров леса
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Иркутская область, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 20 мая в Иркутской области зарегистрирован один пожар. Он охватывает 70 га земель лесного фонда.
Об этом сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны. Больше всего лесных пожаров сейчас зарегистрировано в Забайкальском крае, а наибольшая площадь лесов охвачена огнем в Амурской области. Приангарье сегодня делит пятое место в стране по площади лесных пожаров со Свердловской областью.
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