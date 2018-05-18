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20.05.2018

В Приангарье горит 70 гектаров леса

Иркутская область, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 20 мая в Иркутской области зарегистрирован один пожар. Он охватывает 70 га земель лесного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны. Больше всего лесных пожаров сейчас зарегистрировано в Забайкальском крае, а наибольшая площадь лесов охвачена огнем в Амурской области. Приангарье сегодня делит пятое место в стране по площади лесных пожаров со Свердловской областью.

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