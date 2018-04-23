В Приангарье на выходных выявили 12 нарушений особого противопожарного режима

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье межведомственные патрульные группы 21-22 апреля выявили 12 нарушений особого противопожарного режима.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, семь случаев пала сухой травы оперативно ликвидировали за сутки, в пяти случаях выявлены факты сжигания мусора на приусадебных участках, несмотря на полный запрет использования открытого огня. В отношении шести жителей Иркутской области составлены протоколы об административных правонарушениях, еще шесть административных расследований возбуждено в отношении юридических лиц по факту несоблюдения требований особого противопожарного режима.

Кроме того, в рамках усиления пожарного надзора с начала действия особого противопожарного режима межведомственные группы провели 33 проверки населённых пунктов, наиболее подверженных угрозе лесных пожаров, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. По результатам проверок было выявлено 190 нарушений. В большинстве случаев это отсутствие противопожарных разрывов, нарушения требований, предъявляемых к наружному противопожарному водоснабжению и захламление территорий.

Напомним, в условиях особого противопожарного режима подобные нарушения влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.